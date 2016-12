Radio Maria: "Fate testamento per noi"

foto Dal Web 07:59 - E' polemica su una campagna lanciata dall'emittente radiofonica "Radio Maria". Secondo quanto pubblicato da "Repubblica", molti ascoltatori, tra quelli più anziani, hanno ricevuto una lettera firmata da padre Livio Fanzaga, direttore della radio, nella quale si invita a un "lascito testamentario, anche piccolo", un atto d'amore. La lettera, in sette punti, spiega poi come eseguire un testamento olografo. - E' polemica su unadall'emittente radiofonica. Secondo quanto pubblicato da "Repubblica", molti ascoltatori, tra quelli più anziani, hanno ricevuto una, direttore della radio, nella quale, anche piccolo", un atto d'amore. La lettera, in sette punti, spiega poi come eseguire un testamento olografo.

L'episodio è stato reso noto dal figlio di un'anziana ascoltatrice dell'emittente vaticana, dopo che l'uomo aveva trovato la madre intenta alla compilazione del questionario, allegato alla lettera inviata da Radio Maria.



"Un lascito testamentario anche piccolo, è un atto d'amore" - Sono sette le domande che padre Fanzaga pone ai suoi ascoltatori: condividi l'idea che Radio Maria ti informi su lasciti e testamenti? Sai che ai tuoi cari resterà comunque una quota? Sai che per fare un testamento olografo basta un foglio bianco e una firma di proprio pugno? Quali motivi ti trattengono ancora dal devolvere parte della tua eredità a Radio Maria? Pensi che costi o non hai un notaio? Possiamo inviarti un opuscolo che possa spiegarti come fare? Vuoi che una persona di Radio Maria ti contatti direttamente?



Per inviare la risposta all'emittente basta rispedire il questionario, completo dei dati personali e i recapiti, utilizzando la busta allegata e preaffrancata. E se qualcuno volesse anticipare un poco i tempi, può già utilizzare il bollettino allegato per una donazione.