Far west nel Romano: tre omicidi in poche ore

foto Ansa Correlati L'agguato a Tor Sapienza

Esecuzione davanti a casa a Focene

Tor Sapienza, 62enne ucciso sotto casa

Focene, ucciso sull'uscio di casa 23:58 - Giornata da "Romanzo criminale" a Roma e dintorni. In poche ore tre persone sono state uccise e una ferita gravemente. Questa mattina un 62enne è stato freddato in strada a colpi di pistola, nel pomeriggio un 40enne è morto in casa, a Focene, ucciso da una revolverata mentre era sull'uscio della propria abitazione. In serata l'ultimo agguato in strada ad Anzio, centro del litorale romano: il bilancio è di un morto e un ferito grave. - Giornata da "Romanzo criminale" a Roma e dintorni. In poche ore tre persone sono state uccise e una ferita gravemente. Questa mattina un 62enne è stato freddato in strada a colpi di pistola, nel pomeriggio un 40enne è morto in casa, a Focene, ucciso da una revolverata mentre era sull'uscio della propria abitazione. In serata l'ultimo agguato in strada ad Anzio, centro del litorale romano: il bilancio è di un morto e un ferito grave.

Focene, uomo freddato davanti al figlio - E' una vera e propria esecuzione quella che ha avuto luogo nel pomeriggio in località Focene, alle porte di Roma. La vittima, Pietro Rasseni, 40enne con piccoli precedenti per furto e spaccio, è stato ucciso sull'uscio di casa, davanti alla moglie e al figlio di 10 anni. Un testimone ha riferito di aver visto, dopo aver sentito gli spari, un uomo che scappava a bordo di un motorino.



Nel 2006 aveva forzato un posto di blocco - Rasseni, secondo quanto si apprende, era finito nei guai nell'aprile del 2006 quando aveva forzato un posto di blocco sul Grande Raccordo Anulare. Dopo un lungo inseguimento, durante il quale aveva speronato tre volanti della Stradale e percorso 500 metri contromano, era stato arrestato. La sua fuga aveva provocato otto feriti.



62enne ucciso in strada a Tor Sapienza - E' invece un pensionato, Claudio D'Andria, 62 anni, la vittima dell'agguato che ha avuto luogo questa mattina prima delle sette in zona Tor Sapienza. L'uomo, che stava rincasando dopo aver portato a spasso i suoi cani, è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa sotto il suo palazzo. Alcuni testimoni hanno parlato di due persone arrivate in strada a bordo di uno scooter, un'altra persona ha riferito di aver visto una persona fuggire a piedi nel parco. La vittima avrebbe un piccolo precedente per droga risalente al 2004.



In serata sparatoria ad Anzio - Poco prima delle 20, ad Anzio, sul litorale romano, l'ennesima sparatoria in strada. Il bilancio è di una vittima, Daniele Righini, 32 anni e un precedente per furto, e di un ferito grave, Massimiliano Cencioni. I due erano a bordo di una Peugeot quando sono stati raggiunti dai colpi di pistola. Secondo le prime testimonianze, i killer potrebbero essere scappati a bordo di uno scooter.



Alemanno: "Attacco di criminalità organizzata" - Il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, è intervenuto su quanto accaduto oggi nella Capitale denunciando un "attacco di criminalità organizzata". "Abbiamo vinto con la riduzione dei reati, della criminalità in strada e di lotta al degrado - ha spiegato - ma c'è un problema di attacco di criminalità organizzata nella città di Roma, che è nuovo e al quale bisogna reagire in maniera compatta.