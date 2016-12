Roma, feto trovato in cestino di un bar

foto Ansa Correlati Il sopralluogo dei carabinieri

23:53

- Un feto morto è stato ritrovato all'interno di un cestino in un bar del centro di Roma, in via del Circo Massimo. Secondo i carabinieri, che indagano sulla vicenda, potrebbe trattarsi di un prematuro. Lunedì un feto di 4-5 mesi era stato scoperto in una cella frigorifera all'Università degli Studi di Milano Bicocca.