Roma, ha due mamme: niente festa del papà

07:29

- Un bimbo non ha il padre in famiglia, ma ha due mamme: quella naturale e la sua compagna. Così per il 19 marzo, festa del papà, alla scuola materna Ugo Bartolomei di Roma, si stoppa ogni celebrazione, alimentando non poche polemiche. Due maestre, sentito anche il parere di una psicologa del Comune, propongono di intitolare le due feste, quella del papà e della mamma, non a figure genitoriali ma alla Famiglia nel suo insieme.