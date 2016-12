Roma, assalto a portavalori: morto un bandito

foto Ansa Correlati Le foto

Assalto a portavalori, panico a Roma 19:45 - Un rapinatore è morto e un vigilante è rimasto ferito in uno scontro a fuoco seguito all'assalto a un furgone portavalori in pieno centro a Roma, vicino alla Stazione Termini, a pochi passi dalla basilica di Santa Maria Maggiore. Panico tra i passanti e i turisti che si sono rifugiati nei negozi e dietro le auto.

Il bandito che ha perso la vita si chiamava Giorgio Frau, 56 anni, ex brigatista rosso. Altri due rapinatori erano riusciti a fuggire, ma sono poi stati fermati dai carabinieri e portati in caserma. La guardia giurata, Domenico Antonino Di Silvo, ha riportato ferite a gambe e braccia: è ricoverata all'ospedale San Giovanni, non sarebbe in pericolo di vita. Le ricerche dei fuggitivi erano partite subito dopo la segnalazione al 112. Secondo alcuni testimoni i rapinatori, arrivati in scooter, erano travestiti da postini e sarebbero poi fuggiti a piedi.



Un rapinatore era in permesso premio - Uno dei due rapinatori arrestati dopo l'assalto al portavalori era in permesso premio e stava scontando una pena di 20 anni. Claudio Corradetti, 41 anni, detenuto nel carcere di Sulmona, era stato legato ad ambienti dell'estrema destra. Il ministro della Giustizia, Paola Severino, ha avviato accertamenti preliminari in merito alle decisioni assunte dai magistrati di sorveglianza del Tribunale dell'Aquila che hanno portato alla concessione del permesso premio. Il guardasigilli ha chiesto di conoscere le motivazioni di tali decisioni.



Studenti: "Eravamo terrorizzati" - "Abbiamo sentito degli spari mentre ci avviavamo verso la metro, a pochi minuti dall'uscita da scuola. Eravamo terrorizzati. L'unica cosa che abbiamo pensato di fare è stata quella di scappare nei sotterranei della metropolitana a qualche decina di metri". A parlare sono alcuni studenti del liceo classico Pilo Albertelli di Roma, ancora sotto shock per la rapina.



Nuova sparatoria nel pomeriggio, due feriti - Sparatoria in strada nel pomeriggio Roma. Due persone sono rimaste ferite, tra cui una gambizzata, in un conflitto a fuoco in via Cocconi, in periferia, tra via Prenestina e via Palmiro Togliatti. Gli aggressori, a bordo di un auto e scooter, si sarebbero affiancate a due persone, su uno scooter, e avrebbero sparato. Ancora non è chiaro se le vittime abbiano risposto al fuoco. L'agguato sarebbe avvenuto in periferia, a Tor Bella Monaca.



La Questura rafforza i servizi di controllo - A seguito dei due gravi fatti di sangue avvenuti nel centro di Roma, il Questore di Roma, Fulvio della Rocca, ha disposto la massima intensificazione dei servizi di controllo del territorio, chiedendo inoltre più uomini al ministero. Che ha immediatamente risposto annunciando l'arrivo di 200 uomini in più, 150 dei quali già previsti dall'ultimo Patto per la Sicurezza.



Alemanno: "Preoccupa recrudescenza crimine" - Il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, a seguito degli ultimi episodi di criminalità, ha telefonato al questore di Roma, Fulvio Della Rocca, per esprimere la propria preoccupazione rispetto al rischio di una recrudescenza di episodi criminali dopo un periodo di relativa tranquillità in città.