41bis, ergastolano picchia pm e ferisce agenti Boss 'ndrangheta voleva essere interrogato

foto Ansa 17:14 - Un boss della 'ndrangheta, Domenico Gallico, di 54 anni, ha aggredito nel carcere di Viterbo, dove è detenuto in regime di 41 bis, il pm della Dda di Reggio Calabria Giovanni Musarò, che ha riportato la frattura del setto nasale. - Un boss della 'ndrangheta, Domenico Gallico, di 54 anni, ha aggredito nel carcere di Viterbo, dove è detenuto in regime di 41 bis, il pm della Dda di Reggio Calabria Giovanni Musarò, che ha riportato la frattura del setto nasale.

Gallico, condannato a sette ergastoli, aveva chiesto di essere interrogato nell'ambito di un processo in cui è imputato. Feriti anche due agenti di polizia penitenziaria intervenuti per bloccare l'aggressione.



La lite è avvenuta poco dopo che Gallico ha fatto ingresso nella stanza del carcere in cui doveva svolgersi l'interrogatorio e dove ad attendere l'ergastolano c'era il magistratoò. Uno dei due agenti di custodia feriti ha riportato la frattura di un braccio. Sia Musarò che i due agenti sono stati ricoverati in ospedale per la ferite riportate.