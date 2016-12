Roma, prostituta rumena bruciata viva

foto Tgcom24

11:37

- Una prostituta romena di 22 anni è ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata aggredita da due persone che, dopo averla picchiata, le hanno cosparso il corpo di liquido infiammabile per poi darle fuoco. L'episodio è avvenuto questa notte in una strada del quartiere romano della Borghesiana. La vittima ha ustioni di terzo grado in metà del corpo.