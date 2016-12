Cinese rapita dai genitori per farla abortire

foto Facebook 10:01 - Una storia d'amore tormentata. Si amano, si conoscono un anno e mezzo fa ma la famiglia di lei non vuole che questa storia continui. Una Romeo e Giulietta di nuova generazione: lui, Martino Novellino, 25 anni, è italiano e cattolico; lei, Sun Li Oing, 24enne cinese con cittadinanza italiana. Lei aspetta un figlio dal ragazzo, che, ora, denuncia la sua scomparsa: "Manca da due mesi, i genitori l'hanno attirata in Cina e ora non risponde più". - Una storia d'amore tormentata. Si amano, si conoscono un anno e mezzo fa ma la famiglia di lei non vuole che questa storia continui. Una Romeo e Giulietta di nuova generazione: lui, Martino Novellino, 25 anni, è italiano e cattolico; lei, Sun Li Oing, 24enne cinese con cittadinanza italiana. Lei aspetta un figlio dal ragazzo, che, ora, denuncia la sua scomparsa: "Manca da due mesi, i genitori l'hanno attirata in Cina e ora non risponde più".

Sofia, come viene chiamata dagli amici, era partita a maggio. La madre l'aveva avvertita che le condizioni di salute del padre non erano buone. Non era la prima volta che la invitavano a tornare, ma lei si era sempre rifiutata. Questa volta non poteva non andare. I genitori di Sofia hanno un ristorantino a San Pietro, chiuso da quando, a gennaio, erano rientrati a Quingtian, un paesino a una manciata di chilometri da Shangai.



Come scrive La Stampa, per il 25enne "è stata una scusa". I genitori di Sofia, ateisti e moisti, infatti non gradivano questa relazione: Martino non è cinese ed è cattolico."Voglio la verità - denuncia il ragazzo -. Perché non mi risponde? Mi sembra di impazzire...".



Ad aprile il padre aveva iniziato a mostrarsi disponibile, aveva spiegato a Sofia che le stavano comprando delle proprietà per mantere il piccolo. Martino però denuncia: "Volevano che andasse in Cina per farla abortire, perché in Italia, essendo il feto di oltre 12 settimane, non avrebbe potuto". Ora l'obiettivo del giovane è spingere il consolato italiano a Shangai a denunciare i genitori per sequestro di persona. Genitori che all'ambasciata hanno riferito che la figlia "è andata a visitare parenti in qualche cittadina non specificata" e che "ha cambiato numero di telefono". Ma la famiglia "si rifiuta di darlo".