23:53

- Un tassista è ricoverato in ospedale dopo l'aggressione di un autista Ncc (nolo con conducente) a Fiumicino. L'uomo è stato colpito al volto da un pugno ed è caduto sbattendo la testa per terra. Una nota di Area Taxi e Unica Taxi Cgil segnala che autore del gesto è un Ncc di fuori Roma, poi fuggito. La lite è scoppiata quando l'aggredito ha chiesto all'altro di non spacciarsi per tassista e di smettere di procacciarsi clienti abusivamente.