Guarda il video 17:09

Questa la dinamica della sanguinosa tentata rapina: intorno alle 5, nel quartiere periferico di Spinaceto, i tre rapinatori hanno seguito e speronato con un furgone la macchina delle vittime, due fratelli gioiellieri, Luca e Andrea Polimadei, di 31 e 36 anni, che a bordo avevano un campionario di preziosi del valore di 75mila euro.



I malviventi hanno minacciato le vittime con delle pistole. I gioiellieri hanno però reagito. Ne è nato un conflitto a fuoco durante il quale è morto Angelo Angelotti mentre un altro, un 44enne romano con diversi precedenti, è rimasto gravemente ferito al collo. Uno dei gioiellieri è stato ferito a una mano.



Malvivente ucciso era un ex della banda della Magliana

Angelo Angelotti, di 62 anni, era stato arrestato perché in passato secondo alcune indagini sarebbe stato incaricato, il 2 febbraio del 1990, di attirare il capo della banda, Enrico De Pedis detto "Renatino", nell'agguato mortale di via del Pellegrino, dietro a Campo de' Fiori. Angelotti era coinvolto anche in altre vicende di droga.



Rintracciato il terzo malvivente

E' stato poi rintracciato dalla polizia il terzo malvivente coinvolto nella tentata rapina. L'uomo, un pregiudicato di 50 anni, aveva una ferita d'arma da fuoco al torace ed è stato individuato all'ospedale Cto di Roma, dove è stato poi sottoposto ad intervento chirurgico. Ha giustificato la ferita al torace dicendo ai medici di essere rimasto coinvolto in una lite sotto casa, ma il colpo coincideva con uno di quelli sparati durante la rapina.



Furgone rubato

E' risultato rubato il furgone utilizzato per la rapina. Gli agenti hanno ascoltato la testimonianza dei due commercianti.