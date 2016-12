Roma, scontro fra due treni Frecciarossa

foto Twitter Correlati Stazione Termini, scontro fra treni

I soccorsi in azione 00:59 - Attimi di paura a Roma Termini. Un Frecciarossa proveniente da Milano è entrato in collisione con un altro Frecciarossa. I passeggeri a bordo sono rimasti incolumi, mentre sette membri del personale Fs sono rimasti contusi. Alcuni carrelli del primo treno sono usciti dai binari, affiancando e toccando, così le Ferrovie ricostruiscono la collisione, l'altro mezzo che stava ugualmente entrando in stazione. - Attimi di paura a Roma Termini. Un Frecciarossa proveniente da Milano è entrato in collisione con un altro Frecciarossa. I passeggeri a bordo sono rimasti incolumi, mentre sette membri del personale Fs sono rimasti contusi. Alcuni carrelli del primo treno sono usciti dai binari, affiancando e toccando, così le Ferrovie ricostruiscono la collisione, l'altro mezzo che stava ugualmente entrando in stazione.

Le persone ferite non sono in gravi condizioni e stanno ricevendo le cure mediche. Secondo una prima ricostruzione, entrambi i treni stavano entrando in stazione a velocità ridotta, circa 30 km orari, quando uno dei due ha toccato l'altro. I passeggeri, aggiunge Fs, sono stati fatti scendere e rientrare in stazione. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento.



Uno dei due macchinisti: "Ho rispettato le regole"

"Sono tranquillo. Ho rispettato il limite di velocità viaggiando in stazione al di sotto dei 30 chilometri orari. Di sicuro ci sarà un'inchiesta che stabilirà le cause dell'incidente e chiarirà che io ho rispettato i regolamenti". A parlare è il macchinista di uno dei due Frecciarossa coinvolti nell'incidente a Roma.



Una passeggera: "Un grande spavento"

"Abbiamo avuto un grosso spavento. Io me la sono cavata con qualche graffio". A parlare è una donna che era a bordo di uno dei due treni coinvolti nell'incidente. "Abbiamo sentito un grosso rumore di ferraglia e vetri in frantumi proveniente dai vagoni in fondo", ha raccontato la donna che è stata subito soccorsa poco dopo l'incidente.



Sull'incidente indagherà la procura

La procura di Roma aprirà un fascicolo sulla collisione tra i due Frecciarossa avvenuta alla stazione Termini. L'inchiesta dovrà stabilire le cause dell'incidente, che ha provocato sei contusi e ripercussioni sul traffico ferroviario.



Attivati gli organi ispettivi del Mit

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'ambito delle sue ordinarie competenze, ha immediatamente attivato le proprie strutture di verifica e controllo per accertare le dinamiche e le cause dell'incidente ferroviario avvenuto alla stazione Termini a Roma. I primi rilievi sono già stati effettuati dai dirigenti dell'organismo ispettivo del MIT e da personale dell'Agenzia per la sicurezza delle ferrovie che si sono recati sul luogo dell'incidente.