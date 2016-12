Truffa alla Farnesina, denunciati 29 consulenti

foto Ansa 13:01 - Sono 29 gli esperti esterni del ministero degli Affari esteri che sono stati denunciati con l'accusa di aver percepito oltre 1,6 milioni di euro in indennità di missione. I rimborsi erano ottenuti grazie a false autocertificazioni. L'indagine delle guardia di finanza è nata dopo una denuncia fatta dalla stessa Farnesina. - Sono 29 gli esperti esterni del ministero degli Affari esteri che sono stati denunciati con l'accusa di aver percepito oltre 1,6 milioni di euro in indennità di missione. I rimborsi erano ottenuti grazie a false autocertificazioni. L'indagine delle guardia di finanza è nata dopo una denuncia fatta dalla stessa Farnesina.

Ventitre dei denunciati dovranno rispondere di truffa aggravata ai danni dello Stato e 6 di falso in atto pubblico. Le indagini coordinate dal pm di Roma, Maria Cordova, in stretta collaborazione col ministero, che ha dato il via all'inchiesta denunciando le irregolarità, hanno accertato che i consulenti, pur risiedendo già nel Paese dove venivano inviati in missione, dichiaravano di essere residenti in Italia, ottenendo così indennità di gran lunga superiori a quelle che gli spettavano.