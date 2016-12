Meteo, ancora tanto sole al Nord

foto Meteo.it Correlati Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 09:06 - Anche oggi un nucleo di aria fredda che ha raggiunto lo Ionio porta un po’ di instabilità e freddi venti settentrionali sul medio Adriatico e al Sud, dove le temperature restano inferiori alla media. Tempo bello e mite invece al Nord, protetto dall’alta pressione, che nei prossimi giorni si spingerà su tutta l’Italia, portando sole e temperature primaverili fino a sabato. - Anche oggi un nucleo di aria fredda che ha raggiunto lo Ionio porta un po’ di instabilità e freddi venti settentrionali sul medio Adriatico e al Sud, dove le temperature restano inferiori alla media. Tempo bello e mite invece al Nord, protetto dall’alta pressione, che nei prossimi giorni si spingerà su tutta l’Italia, portando sole e temperature primaverili fino a sabato.

Questa mattina qualche pioggia in Abruzzo, Molise, Calabria e nord della Sicilia; un po’ di nuvole anche sulle Marche e nel resto del Sud, tranne in Puglia. Sereno altrove.



Nel pomeriggio migliora al Sud, ma persistono le nuvole in Sicilia. Bel tempo al Centronord e Sardegna, ma con delle nubi sparse su regioni centrali adriatiche, Umbria e Lazio. Venti moderati settentrionali continuano a soffiare sul Molise e al Sud. Temperature molto miti al Nord, in Toscana e Sardegna, in lieve rialzo anche al Sud.