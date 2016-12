Sabaudia, trovato cadavere nel lago di Paola

foto LaPresse

17:48

- Il cadavere di un uomo è affiorato questa mattina dalle acque del lago di Paola a Sabaudia, in provincia di Latina. Il corpo è stato ritrovato in una zona in prossimità del circolo canottieri della guardia di finanza. Il cadavere avrebbe alcune ferite alla testa e i piedi legati. Sul luogo del ritrovamento sono accorsi i vigili del fuoco, la guardia di finanza, i carabinieri e personale medico del 118.