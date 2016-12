Fisco, sul web caccia agli evasori. Social network e siti per segnalare in tempo reale

foto Ansa Correlati Segui i tweet in tempo reale 12:16 - Evasori.info, Facebook, Twitter, il web insomma. E' qui che un esercito di finanzieri, senza divisa, segnala quanti tra esercenti, artigiani e altre categorie nel mirino del fisco, non rilasciano scontrini, accettano pagamenti in nero, non fatturano il lavoro svolto. Questo esercito di cittadini, tra cui, ad esempio, gli "amici dello scontrino e della ricevuta fiscale", denunciano sui social network qualsiasi tipo di evasore. - Evasori.info, Facebook, Twitter, il web insomma. E' qui che un esercito di finanzieri, senza divisa, segnala quanti tra esercenti, artigiani e altre categorie nel mirino del fisco, non rilasciano scontrini, accettano pagamenti in nero, non fatturano il lavoro svolto. Questo esercito di cittadini, tra cui, ad esempio, gli "amici dello scontrino e della ricevuta fiscale", denunciano sui social network qualsiasi tipo di evasore.

Si moltiplicano i luoghi virtuali dove gli italiani stufi di vedere chi evade a loro spese, si segnalano gli esempi di così poca educazione civica. Una delazione, ma a fin di bene. Evasori. info, gli amici dello scontrino, tassa.li, e ancora altri siti, dove, praticamente in tempo reale, si viene a sapere chi non ha emesso scontrino fisdcale, chi s'è scordato di fare la fattura, chi chiede pagamenti "in nero".



Non mancano però i siti dedicati ai virtuosi, ricorda il quotidiano "Repubblica", Nonevado ad esempio, dove si raccolgono i nomi di panettieri, dentisti e altre categorie "a rischio", che rispettano i clienti e la legge.Iniziative lodevoli, a patto che siano davvero virtuose come vorrebbero e dovrebbero essere. Massimo Ferrante, segretario della Cna bolognese, ricorda che chi non esige fattura o scontrino o ricevuta, si macchia del reato di complicità con gli evasori. Troppo comodo, poi, denunciare il tutto in forma anonima.