Appello del Papa a una Chiesa unita Canonizzate prime due sante Palestina

20:28 - "Non si può essere cristiani da soli, la missione di annunciare Cristo risorto non è un compito individuale: è da vivere in modo comunitario". Lo ha detto il Papa nell'omelia della Messa celebrata a Piazza San Pietro per la canonizzazione di quattro donne, due suore della Palestina, una italiana e una francese. L'unità deve accompagnarsi alla carità e il Pontefice ha rilevato "quanto sia importante renderci gli uni responsabili degli altri".

Inoltre, parlando degli apostoli e nel complesso della Chiesa, ha sottolineato: "Non si tratta di assumere una carica, ma un servizio". Per questo, ha spiegato, "un aspetto essenziale della testimonianza da rendere al Signore risorto è l'unità tra di noi, suoi discepoli, ad immagine di quella che sussiste tra Lui e il Padre".



"Rimanere in Dio e nel suo amore, per annunciare con la parola e con la vita la risurrezione di Gesù, testimoniando l'unità tra di noi e la carità verso tutti. Questo hanno fatto - ha detto ancora il Papa - le quattro sante oggi proclamate. Il loro luminoso esempio interpella anche la nostra vita cristiana: come io sono testimone di Cristo risorto? Come rimango in Lui, come dimoro nel suo amore? Sono capace di seminare in famiglia, nell'ambiente di lavoro, nella mia comunità, il seme di quella unità che Lui ci ha donato partecipandola a noi dalla vita trinitaria?".

Il Papa e le prime due sante palestinesi di Claudia Marchionni