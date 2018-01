Anagrafe invasa da richieste per "cancellarsi dai registri di nascita"

"Sei nato originale non morire fotocopia" - Con la creazione del tuo "uomo di paglia" ossia un soggetto giuridico, scrivono, ti fai carico del debito pubblico e "diventi soggetto a tutte le ingiuste imposizioni fiscali che hanno solo il fine di mantenerci in schiavitù". Per liberarsi del carico di tasse, multe ed essere sovrani di se stessi e quindi "togliersi da questo meccanismo perverso" "è sufficiente compilare un'autocertificazione" con la richiesta per diventare "legali rappresentanti di se stessi".



"Perché sei nato originale non morire fotocopia", ribadiscono sul sito che ci tiene a precisare che "questo materiale non ha lo scopo di informare come evitare la legge in caso di atti criminosi ma riguarda un diritto informativo in merito alla sovranità di ciascun individuo nei confronti di se stesso e su come imporlo".



La richiesta è sempre negata - Ma è tutto un bluff. Perché dagli uffici pubblici la richiesta è sempre negata: la bollano come improcedibile. Il problema è che sta diventando una perdita di tempo per gli impiegati. "Tutto questo ci porta via un mucchio di tempo - si sfoga un impiegato dell'anagrafe capitolina al Corriere della Sera -. Tempo che dovremmo sfruttare per i servizi utili ai cittadini". Se infatti i dipendenti della P.a. non procedessero con l'iter di risposta potrebbero essere denunciati per rifiuto di atti d'ufficio.