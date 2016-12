Amatrice, Gabriele e Alessandro: gli orfani del terremoto

La storia di Gabriele, 8 anniEra in vacanza nella casa dei nonni, ad Amatrice, quando la scossa della notte ha portato via la sua famiglia. Gabriele, 8 anni, di Roma, si è svegliato con il tetto crollato addosso, ma è riuscito a liberarsi dalle macerie e ha iniziato a vagare per le strade del paese martoriato, nel caos delle prime ore. Nessuno si è accorto di lui, finché non lo ha visto un amico di famiglia che ha dato l'allarme. Scavando nell'abitazione dei nonni, sono stati trovati i corpi di papà Gianluca, mamma Letizia e di Martina, la sorellina di 10 anni. Uno zio è venuto a prendere il piccolo per riportarlo a Roma. Non gli hanno ancora detto cosa è accaduto alla sua famiglia. Piano piano i suoi familiari tenteranno di portarlo fuori dal suo inferno.