Roma, tenta di rapire una bimba in strada: uomo bloccato dai passanti

15:06 - Un uomo ha cercato di rapire una bimba di due anni alla periferia di Roma, è stato bloccato dai passanti e poi arrestato per tentato sequestro di persona. La piccola era per strada con la nonna, nel quartiere Appio-Tuscolano, quando l'uomo si è avvicinato per portarla via. Non ci è riuscito grazie all'intervento di alcune persone che si trovavano nei paraggi e che, dopo averlo fermato, hanno subito chiamato il 113.

L'uomo arrestato è un italiano di 49 anni originario del Nord e senza precedenti, non è escluso che si tratti di una persona con problemi psichici. La bimba era in compagnia della nonna, una cittadina moldava, e del fratellino di 11 anni: insieme stavano andando a Villa Lazzaroni. L'aggressore, per cercare di portarla via, avrebbe spinto la donna che nella caduta avrebbe sbattuto la testa contro un semaforo. Trasportata in ospedale è stata giudicata guaribile in dieci giorni.



L'uomo ha rischiato il linciaggio - Il 49enne ha rischiato il linciaggio da parte dei passanti. L'uomo, in stato confusionale, è stato portato via rapidamente dagli agenti del commissariato Appio e avrebbe riportato solo qualche graffio. E' stato arrestato con le accuse di tentato sequestro di persona e lesioni personali. "Volevo salvare la bambina. Solo con me i bimbi stanno al sicuro. Non le avrei fatto del male", avrebbe detto agli agenti.