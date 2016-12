1 giugno 2014 Roma, Olimpico pieno per Papa Francesco Il Pontefice è giunto allo stadio della Capitale in occasione del 37esimo raduno del movimento cattolico Rinnovamento nello Spirito. Presenti oltre 50mila fedeli Tweet google 0 Invia ad un amico

21:46 - Papa Francesco si è recato allo stadio Olimpico di Roma per partecipare al 37esimo raduno del movimento cattolico "Rinnovamento nello Spirito". Cinquantaduemila i fedeli presenti nell'impianto della Capitale. Novanta i minuti di preghiera, canti, testimonianze, dialogo e ascolto alla presenza del Pontefice, primo nella storia a partecipare all'iniziativa del movimento.

"Signore - ha detto il Papa - guarda il tuo popolo in attesa dello Spirito Santo, guarda i giovani, guarda le famiglie, guarda i bambini, guarda gli ammalati, guarda i sacerdoti, i consacrati le consacrate guarda noi vescovi, guarda tutti, e concedi a noi quella santa ubriachezza, quella dello Spirito, quella che ci fa parlare tutte le lingue, le lingue della carità, sempre vicino ai fratelli e sorelle che hanno bisogno di noi".



"Insegnaci a non lottare fra di noi per avere un pezzo in più di potere, ad essere umili, ad amare più la Chiesa che il nostro partito, a ricevere lo Spirito, invia Signore il tuo Spirito su di noi", ha aggiunto. Dopo aver ricordato le sue messe a Buenos Aires con Rns, il Papa ha affermato: "Grazie, con voi mi sento a casa".



"Cercate l'unità del Rinnovamento, unità che viene dalla Trinità, e aspetto tutti voi carismatici del mondo per celebrare insieme al papa il vostro grande giubileo, alla Pentecoste del 2017, in piazza San Pietro". Con questo invito papa Francesco ha concluso il suo discorso.



"Parapendio sullo stadio": falso allarme - Curioso fuoriprogramma prima dell'arrivo di Papa Francesco. Lanciato un falso allarme nel quale si parlava di paracadutista finito sulla copertura dello stadio Olimpico. A dare la notizia era stato un militare in servizio presso lo stadio che aveva notato sul tetto un oggetto che poteva assomigliare alla tela di un paracadute o di un parapendio atterrato. Dopo circa un'ora di ispezione, del parapendio nessuna traccia.