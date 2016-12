Roma, "Abbiamo filmato un ufo"

15:44 - Il Centro Ufologico Mediterraneo sta accertando la natura di un oggetto non identificato avvistato lo scorso 8 febbraio da due ragazzi nei cieli di Roma. Escluse le ipotesi di una lanterna cinese o di un palloncino, si stanno svolgendo delle indagini per capire se quel cerchio simile a un sole potesse essere davvero un ufo. Secondo gli esperti infatti, sarebbe tecnicamente impossibile per qualunque altro mezzo volante pilotato da uomini effettuare spostamenti di questo tipo.