10 settembre 2014 Paralizzato dall'età di 18 anni, Salvatore incontra Papa Francesco in Vaticano Perse la possibilità di muoversi durante un tragico incontro di judo. Da allora questa è la seconda occasione in cui esce di casa

13:58 - Lo ha salutato, gli ha sorriso e gli ha dato un affettuoso bacio sulla fronte. Così Papa Francesco si è accostato a Salvatore. A 18 anni l'uomo rimase paralizzato durante una gara di judo e da allora è uscito di casa soltanto in due occasioni. La prima è stata per andare a vedere il mare, la seconda per raggiungere Città del Vaticano, dove ha visto il Santo Padre e ricevuto il suo conforto.

L'incontro è avvenuto in occasione dell'udienza generale, durante la quale il pontefice ha detto: "Non basta fare il bene a chi ci fa del bene, questo lo fanno anche i pagani, per cambiare il mondo in meglio, bisogna fare il bene a chi non è in grado di ripagarci".



Così ha fatto il Padre donandoci Gesù, ha ripreso, aggiungendo: "Ma quanto abbiamo pagato noi per la redenzione? Niente, la redenzione non è nella logica del cambio e del contraccambio".