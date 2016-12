Papa Francesco, niente processione a piedi: non vuole affaticarsi

11:42 - Niente processione del Corpus Domini a piedi per Papa Francesco. A differenza da quanto fatto l'anno scorso, Bergoglio non ha percorso i due chilometri tra le basiliche di San Giovanni in Laterano e Santa Maria Maggiore ma ha atteso di fronte a quest'ultima. Anche se non si nutrono preoccupazioni per la sua salute, il Pontefice non ha voluto affaticarsi preferendo dosare le energie anche perché salterà le vacanze di agosto.

A guidare la processione del Corpus Domini lungo via Merulana è stato il cardinale Agostino Vallini, vicario del Papa per la diocesi di Roma. "Il Papa - spiega ancora padre Lombardi - ha ritenuto opportuno rinunciare al lungo itinerario a piedi fra le due basiliche, anche in vista dei prossimi impegni, in particolare il viaggio a Cassano Jonio in Calabria, fra soli due giorni".



Allo stesso tempo, osserva ancora il portavoce del Vaticano, "Papa Francesco preferisce evitare di fare il tragitto sulla autovettura scoperta affinché, secondo lo spirito della celebrazione odierna, l’attenzione dei fedeli rimanga invece concentrata sul Santissimo Sacramento esposto e portato in processione".