Latina, giornata dell'associazione "Libera" contro la mafia: in corteo 100mila persone

18:48 - Sono oltre 100mila le persone che hanno sfilato in corteo per le strade di Latina in occasione della diciannovesima "Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie", organizzata dall'associazione "Libera". "Siamo venuti per cercare verità per don Cesare Boschin e tanti altri e per non dimenticare che le organizzazioni mafiose attraversano tutto il territorio e anche l'Agro Pontino", ha detto don Luigi Ciotti.