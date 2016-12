Incassa stipendio e pensione: preso

11:33 - Colpo grosso, riuscito però a metà, per un ex dirigente dell'Inps di Grottaferrata (Roma), denunciato per truffa aggravata ai danni dello Stato. Il funzionario era infatti riuscito a ottenere la pensione di vecchiaia pur continuando a lavorare alle dipendenze dell'Enpaia. In questo modo, per ben undici anni, ha incassato sia lo stipendio sia la pensione, percependo indebitamente un milione di euro. Fino a quando è stato smascherato dalla Gdf.