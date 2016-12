9 agosto 2014 Esodo, controlli Gdf nei distributori:

08:00 - La Guardia di finanza ha effettuato controlli nei distributori di carburante: su 800 impianti visitati in tutta Italia nell'ambito di un piano estivo a tutela dei consumatori, 230 (il 28%) sono risultati irregolari. Gli uomini delle Fiamme gialle hanno denunciato 33 persone, sequestrato 93 colonnine, 449 pistole erogatrici e oltre 780 mila litri di prodotti petroliferi. Riscontrate anche un centinaio di violazioni alla disciplina sui prezzi.

Gli impianti controllati sono stati selezionati dalla Gdf sulla base di una mirata analisi di rischio che ha tenuto conto sia delle informazioni raccolte dai finanzieri sia delle segnalazioni arrivate dai cittadini.



Nel corso dei controlli è stato verificato in particolare se il carburante effettivamente erogato fosse lo stesso di quello contabilizzato e pagato dagli automobilisti, se fossero state mischiate alla benzina o al gasolio sostanze dannose per le auto, se fosse stata rispettata la disciplina dei prezzi esposti.



La frodi scoperte dalla Gdf, molte delle quali in Campania, hanno riguardato tra l'altro schede elettroniche modificate inserite nelle colonnine dove sono indicati i litri di benzina erogati, l'alterazione delle stesse colonnine e delle pistole erogatrici e la contraffazione dei "piombi" (i sigilli messi agli impianti per evitare che vengano manomessi).



Nella zona di Latina, invece, i finanzieri hanno scoperto una serie di impianti dove veniva attuata una pubblicità ingannevole sui prezzi di vendita del carburante.