"Servo delle banche", aggredito l'ex ministro Vincenzo Visco a Roma

19:26 - L'ex ministro Vincenzo Visco è stato aggredito in strada a Roma. Un uomo gli si è avvicinato in piazza di Novella e lo ha apostrofato chiamandolo "servo delle banche". Visco ha reagito definendo l'insulto "una stupidaggine" e l'aggressore gli ha messo le mani al collo come per strangolarlo. Poi è fuggito, ma è stato subito rintracciato dalle forze dell'ordine. Si tratta di un 42enne che abita nella zona, il quartiere Africano.

L'aggressore, che sarà indagato per percosse, ai carabinieri ha affermato di essere pronto a chiedere scusa all'ex ministro e che ha agito così per la passata attività politica, a suo parere deludente.



Solidarietà da tutto il Pd - "A nome mio e di tutto il partito voglio esprimere solidarietà a Vincenzo Visco. L'episodio è l'ennesima dimostrazione che le continue campagne mediatiche e politiche, spesso generiche se non infondate, possono generare frutti avvelenati". Lo afferma il portavoce della segreteria Pd, Matteo Guerini. "Invitiamo tutti, perciò, ad agire con senso di responsabilità per non mettere a rischio l'incolumità fisica di chi ha avuto l'occasione di lavorare per il Paese e diventare così personaggio pubblico", conclude.