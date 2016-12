Roma, protesta dei movimenti per la casa: scontri a Montecitorio, assaltato un blindato

19:22 - Un gruppo di manifestanti dei movimenti per la casa, durante la protesta davanti a Montecitorio a Roma, hanno lanciato fumogeni e uova contro la polizia in una strada limitrofa al Parlamento. Assaltato un blindato delle forze dell'ordine: alcuni giovani sono saliti sopra il mezzo innescando scontri con gli agenti che hanno poi lanciato dei fumogeni per disperdere i manifestanti. Sei feriti (4 Cc e 2 manifestanti) portati in ospedale.

Fermati otto manifestanti. Le forze dell'ordine si sono schierate con due cordoni di blindati a protezione di Palazzo Chigi, bloccando l'accesso dei manifestanti. Nel tentativo di sfondare il cordone, alcuni giovani hanno spruzzato spray urticante contro gli agenti. Il gruppo, circa un centinaio di persone, mescolato ai tanti turisti, è ora fermo tra piazza Fontana di Trevi e la Galleria Colonna. Una manifestante nella calca ha anche avuto un malore. Blindati schierati anche nelle strade sotto il Quirinale.