Il numero uno di Facebook e il Santo Padre hanno discusso soprattutto sull'importanza di mettere in contatto le persone, specialmente in alcune parti del mondo prive dell'accesso a Internet. Al pontefice Zuckerberg ha donato un modello di Aquila, "il nostro aereo ad energia solare che consentirà la connettività Internet per quelle località scoperte".



"E' stato un incontro che non dimenticheremo mai - ha scritto poi il Ceo del social network -. Puoi sentire il suo calore e la sua gentilezza, e quanto profondamene si preoccupa per aiutare le persone".



Zuckerberg da Renzi a Palazzo Chigi - Nel pomeriggio, a Palazzo Chigi, Zuckerberg ha incontrato il premier Matteo Renzi. Con Matteo Renzi "abbiamo parlato del terremoto della scorsa settimana e di come la comunità di Facebook in Italia e nel mondo si unisce per aiutare le persone a riprendersi e a ricostruire". Zuckerberg lo rivela in un post su Facebook, al termine del colloquio.



Il fondatore di Facebook ha poi riferito di aver "anche parlato di come la tecnologia sta aiutando a creare posti di lavoro e a far crescere l'economia italiana. Ho detto al primo ministro che sono particolarmente entusiasta per il lavoro che si sta facendo in Europa sull'intelligenza artificiale", grazie anche al programma di ricerca sostenuto da Facebook, che in Italia coinvolge l'università di Modena e Reggio Emilia a cui è stato donato un nuovo server GPU: "Hanno un grande programma sull'intelligenza artificiale e la computer vision, e questa nuova tecnologia speriamo possa aiutare gli studenti e i professori a fare ancora di più".