"Ha ucciso Stefano", Ilaria Cucchi denunciata per la foto su Facebook

Lei aveva chiesto di non usare aggressività - Poco dopo aver inviato la foto incriminata, per rispondere ai numerosi commenti degli utenti di Facebook (alcuni anche molto aggressivi sia nei suoi confronti sia verso il carabiniere che, nella foto, è in costume vicino agli scogli), Ilaria Cucchi aveva scritto: "Non tollero la violenza, sotto qualunque forma. Ho pubblicato questa foto solo per far capire la fisicità e la mentalità di chi gli ha fatto del male ma se volete bene a Stefano vi prego di non usare gli stessi toni che sono stati usati per lui. Noi crediamo nella giustizia e non rispondiamo alla violenza con la violenza. Grazie a tutti".



Il repost con le accuse al maresciallo Mandolini - Alcune ore dopo il primo post Ilaria Cucchi è tornata sul caso dato che la polemica social è finita all'attenzione dei media. Ilaria non fa marcia indietro ma anzi accusa apertamente il maresciallo Mandolini di aver mentito davanti ai giudici. "Questa foto non è uno scatto rubato in violazione della privacy del soggetto ritratto ma è stata addirittura postata dallo stesso sui social network. Questa foto io non l'avrei mai pubblicata ma l'ho fatto solo perché la ritengo e la vedo perfettamente coerente col contenuto dei dialoghi intercettati e con gli atteggiamenti tenuti fino ad oggi dai protagonisti", scrive la Cucchi per difendere la propria scelta che ha però scatenato commenti pro e contro.



Mandolini: "Hanno solo arrestato un grande spacciatore" - "I carabinieri hanno fatto il loro dovere, arrestarono un grande spacciatore che spacciava fuori le scuole di un parco di Roma dopo l'esposto di alcune mamme e genitori preoccupati. Questo hanno fatto e basta, tutto il resto è speculazione politica per soldi e per arrivare in parlamento". Queste sono le parole con cui Roberto Mandolini, un altro carabiniere indagato nell'inchiesta bis su Stefano Cucchi, ha risposto al post della sorella Ilaria in cui pubblicava la foto di un militare indagato per fare "vedere le facce di coloro che hanno ucciso" Stefano".





Il maresciallo Mandolini. Allora comandante della Stazione Appia. Leggete le sue sottili calunnie e minacce. Perché non ha parlato prima? Ha avuto sei anni di tempo. Posted by Ilaria Cucchi on Domenica 3 gennaio 2016