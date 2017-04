Lauta ricompensa e una pagina Facebook per ritrovare i cavalli rubati a Pisa

Ai proprietari, dunque, non è rimasta come ultima spiaggia che appellarsi al popolo dei social network: i due cavalli trottatori, considerati tra i migliori nell'ambiente delle corse, "potrebbero essere in pericolo di vita", così come si legge nell'appello. "Il mondo dell'Ippica ha bisogno di Unicka e Vampire Dany! Noi abbiamo bisogno di tutti voi per ritrovarli", è lo slogan.



"Unicka, la campionessa bionda che è riuscita a far tornare a sognare l’Italia che trotta, e Vampire Dany, uno dei migliori cavalli di tre anni in attività, entrambi strappati al loro ambiente e all'amore delle persone che ogni giorno se ne prendono cura: ogni informazione può essere utile per il ritrovamento", è stato scritto nella pagina Facebook a loro dedicata, che ha raccolto oltre 5mila fan.