Lanciano, partecipa a corteo funebre del padre: multato per aver varcato la ZTL

"Caro Sindaco, è possibile che vengano fatte le multe a me, che vivo in Lombardia, e ai miei parenti venuti da fuori, per aver seguito il feretro di mio padre in piazza?": si apre così una lettera di sfogo, indirizzata al primo cittadino, di un insegnante precario di Brescia che, nei mesi scorsi, è dovuto rientrare a Lanciano (Chieti) per dare l'ultimo saluto al padre. L'uomo, padre di quattro bambine, insieme ai suoi familiari, dovrà pagare 93,60 € per essere passato in una Zona a Traffico Limitata, durante il corteo funebre diretto in Chiesa.