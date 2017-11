Lancia il cestino contro la professoressa, il ragazzo si difende: "Non volevo colpirla, ho chiesto scusa"

"In classe fanno tutti casino e nessuno studia, la prof appena entra mette una nota. Sicuramente ci bocceranno tutti". Così parla in esclusiva a Mattino Cinque lo studente dell’Istituto superiore professionale Galilei di Mirandola finito nell’occhio del ciclone per un video in cui tira un cestino alla professoressa. "Ho lanciato il cestino però non volevo beccare la prof, volevo beccare il mio compagno e invece è andato contro la prof. Ho chiesto scusa", racconta con estrema serenità il 15enne. Eppure non sa perché il video sia finito in rete: "Non so perché sia uscito fuori il video, me l’hanno detto dopo i miei amici". Se da un lato sono in tanti quelli che si sono indignati per il gesto, aprendo un dibattito sui problemi della scuola italiana, dall’altro non c’è stata alcuna reazione da parte dei genitori del ragazzo: "Si si sono arrabbiati ma cosa devono fare. Non sono in punizione, vado al parco ed esco senza problemi".