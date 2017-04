La sorella di "Igor il Russo" in esclusiva a "Quarto Grado": "Sono sconvolta, ma gli dico di tenere duro"

Mentre in Italia scatta la psicosi da avvistamento di Igor Vaclavic, il killer di Budrio, "Pomeriggio 5" manda uno stralcio dell'intervista esclusiva che "Quarto Grado" ha realizzato a Nikoletta Bergel, la sorella dell'uomo ricercato. "Mio fratello si chiama Feher Norbert. Non sapevo nulla di questa storia prima di leggerla su Facebook. Sono sorpresa, tutta la mia famiglia è sotto choc". Queste le parole della donna che, dalla Serbia, commenta sorpresa quanto sta accadendo in Italia. "Vorrei dire a tutti che mio fratello non è così come lo descrivono". E poi ha aggiunto: "Tieni duro che tutto andrà bene".