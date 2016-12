La Regione Veneto "festeggia" i 150 anni del Plebiscito con un libro anti-Italia

Il Plebiscito del 1866 è una "truffa". A sostenerlo è la Regione Veneto, che ha deciso di distribuire nelle biblioteche il saggio 1866, La Grande Truffa, con fondi pubblici, per commemorare - o per meglio dire "festeggiare" - il Centocinquantenario dell'annessione all'Italia, quello che permise ad alcune terre perse dall'Impero austriaco in seguito alla terza guerra di indipendenza di entrare a far parte del Regno d'Italia. Le polemiche non sono tardate ad arrivare.