L'ultima bufala che gira sul web: virale la patente gratis agli immigrati

Tanti erano gli indizi che il post potesse essere falso: le evidenti sgrammaticature, la punteggiatura errata, il riferimento a un numero totalmente sbagliato di senatori (315 e non 419 come implicitamente detto nel testo).



Anche la modifica al citato articolo 126 tre è impossibile visto che tale testo non esiste. Il sottoarticolo al 126 è il 126 bis. Poi si passa al 127.



Centinaia di migliaia i commenti di sdegno e condanna della legge che non c'è: "Basta loro sono venuti in Italia e hanno tutto senza fare niente e noi dobbiamo faticare per arrivate alla fine del mese e ora leggo anche questo anche la patente senza soldi e io come tante che non possiamo prendere la patente perché non abbiamo soldi e lo stato non ci aiuta in niente io non sono razzista io non ce lo con gli stranieri io ce lo con lo stato dov'è".



Per fortuna, insieme alle condivisioni di chi crede a questa bufala, iniziano a comparire in Rete anche commenti di chi denuncia la falsità della notizia: "Basta fare un conto: 303 + 116 = 419. I senatori sono 315 + senatori a vita. Dopo aver letto i numeri nemmeno serve continuare a leggere per capire che è una bufala".