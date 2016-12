Istat, la criminalità è il problema più sentito dagli italiani

Tra i segnali di questo crollo della fiducia nel prossimo, anche il calo delle persone che credono probabile vedersi restituire il portafoglio da un vicino (al 69,4%) o da uno sconosciuto (all'11,1%).



La mancanza di sicurezza il problema più avvertito - L'allarme criminalità, con il 41,1% delle famiglie che lo ritengono prioritaria, supera così il traffico (segnalato dal 38,4%), l'inquinamento (36,7%) e la difficoltà nel parcheggio (37,3%), "preoccupazioni" ai primi posti nel 2014.



Acqua irregolare è un problema per una famiglia su 5 al Sud - Tra i problemi segnalati dall'Istat emerge anche un "allarme acqua". Aumentano infatti le famiglie del Sud che indicano tra i problemi principali l'irregolarità nell'erogazione: quasi una su cinque, il 18,3%, il dato più alto dal 2010 e molto superiore alla media nazionale (9,2%). Il 30% delle famiglie italiane e il 40,2% di quelle meridionali inoltre non si fida a bere acqua di rubinetto.



Cresce la soddisfazione della situazione economica - In un quadro dalle tinte piuttosto fosche, spunta però anche un dato positivo: l'incremento della quota di persone soddisfatte della propria situazione economica, che passa dal 43,4% del 2014 al 47,5% del 2015. La soddisfazione economica tocca i livelli più alti dal 2011. La quota di famiglie, che valutano invariata o in miglioramento la propria condizione economica, passa dal 52,1% del 2014 al 57,3% del 2015.