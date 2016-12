31 agosto 2016 17:08 Il ministro Lorenzin lancia il Fertility Day contro la denatalità, ma gli slogan scelti indignano il web A sentirsi offesi quanti non possono o non vogliono avere figli perché magari non hanno un lavoro fisso

Il Fertility Day si svolgerà il prossimo 22 settembre ma la polemica è già rovente sui social network. Agli internauti non è affatto piaciuto l'approccio scelto dal ministero della Salute per promuovere una giornata nazionale di informazione su maternità e paternità. A destare scalpore sono state soprattutto le cartoline studiate apposta per il lancio dell'evento. Una serie di immagini esplicative, accompagnate da didascalie che sono sembrate discriminanti verso quanti non vogliono o non possono avere figli. Da "La bellezza non ha età, la fertilità sì" a "Datti una mossa! Non aspettare la cicogna", passando per "Genitori giovani. Il modo migliore per essere creativi" e "La fertilità è un bene comune": questi gli slogan che si sono rivelati un boomerang.

Buone intenzioni, pessima esecuzione - Secondo quanto scritto sul sito del ministero guidato da Beatrice Lorenzin, la giornata della fertilità è stata istituita "per richiamare l'attenzione di tutta l'opinione pubblica sul tema della fertilità e della sua protezione. La sua Istituzione è prevista dal Piano Nazionale della Fertilità per mettere a fuoco con grande enfasi: il pericolo della denatalità nel nostro Paese, la bellezza della maternità e paternità, il rischio delle malattie che impediscono di diventare genitori, l'aiuto della medicina per le donne e per gli uomini che non riescono ad avere bambini". Esiste anche un sito dedicato, www.fertilityday2016.it, e l'hashtag #fertilityday. A Roma, Padova, Bologna e Catania il 22 settembre ci saranno anche una serie di tavole rotonde sull'argomento.

Le reazioni online - Sia gli utenti di Facebook sia quelli Twitter hanno bocciato senza mezzi termini il tono con il quale il ministero comunica il progetto. Su Twitter l'hashtag #fertilityday è diventato subito trend topic.



E si passa da chi cinguetta "Ora che la Lorenzin ci ha suggerito di fare figli, il ministro delle finanze ci dirà come mantenerli?", a chi polemicamente scrive "Non ho bisogno di un #fertilityday, datemi una pari retribuzione e una legge che vieti di chiedere le mie intenzioni in sede di assunzione".



E c'è chi attacca direttamente la ministra: "La frizzante #Lorenzin promuove il #fertilityday per ricordare a noi donne che siamo il nostro utero e che il medioevo non era poi così male".



Nel dibattito è entrato a gamba tesa anche Roberto Saviano che tweetta: "Il #fertilityday è un insulto a tutti: a chi non riesce a procreare e a chi vorrebbe ma non ha lavoro. E il 22 mi rovinerà il compleanno". E su Facebook analizza una per una le cartoline promozionali della campagna e conclude con amarezza: "Per i nostalgici, un tuffo nel passato".

La frizzante #Lorenzin promuove il #fertilityday per ricordare a noi donne che siamo il nostro utero e che il medioevo non era poi così male — lisa dalla via (@lisadallavia) 31 agosto 2016

Ripetiamo tutti insieme: LE DONNE NON SONO MACCHINE SFORNA BAMBINI. #fertilityday — Cuor di Ciolla (@LittleLadyTerry) 31 agosto 2016

Con tutta questa frenesia per l'inizio delle scuole ho già preso anche io il diario nuovo <3#fertilityday pic.twitter.com/f94f6A2nwf — Annika (@lapiantagrane) 31 agosto 2016

Decidete se posso abortire, se posso stare male per il ciclo, se e quando fare un figlio: ma io posso decidere qualcosa o no? #fertilityday — Denai (@dueditanelcuore) 31 agosto 2016

Perché invece non parliamo di come una donna non debba per forza avere un figlio per sentirsi realizzata? #fertilityday — Ester (@estis9) 31 agosto 2016

A quando la campagna del grano; gay e sterili esiliati alle Tremiti, e la Giornata del balilla? #fertilityday — Fabio Nacchio (@Fabience988) 31 agosto 2016