Il caso Valentina Salamone raccontato in un minuto

Quarto Grado Files, il format digitale del programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero che riassume in un minuto i principali casi di cronaca, in questa puntata si è occupato di Valentina Salamone. La ragazza, 19 anni, viene trovata impiccata la mattina del 25 luglio 2010 in una villetta ad Adrano, in provincia di Catania. Inizialmente gli inquirenti parlano di suicidio. Ma la famiglia non crede a questa ipotesi.



Nel 2012 ulteriori indagini dimostrano che Valentina è stata uccisa. I sospetti si concentrano sull’amante della ragazza: Nicola Mancuso, sposato e padre di tre figli, arrestato nel 2013 e poi rilasciato il 28 ottobre dello stesso anno. Successivamente, però, viene provato che le tracce di sangue rinvenute sotto la scarpa sinistra della vittima sono di Mancuso e di un'altra persona ignota. E’ la prova che porta l'amante al processo. Attualmente Mancuso è detenuto per traffico di droga e rimane l’unico imputato identificato per l’omicidio della ragazza.