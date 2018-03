Il caso Roberta Ragusa: Daniele Logli

Quarto Grado Files torna ad occuparsi del caso di Roberta Ragusa, scomparsa da casa sua a Gello di San Giuliano Terme nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012. Il principale sospettato per la sparizione della donna è il marito Antonio Logli già condannato nel 2016 in primo grado per omicidio volontario e distruzione di cadavere ed ora tornato in aula per il processo d'appello. Il figlio della donna, Daniele, si dichiara convinto dell'innocenza del padre.