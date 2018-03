Il caso Renata Rapposelli raccontato in un minuto

Quarto Grado Files, la video rubrica legata al programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero che ripercorre i più importanti fatti di cronaca, si è occupato del caso Renata Rapposelli.



La pittrice 64enne scompare nel nulla il 9 ottobre 2017 da Giulianova (Teramo). La donna, che viveva ad Ancona, si era recata nella cittadina per far visita all’ex marito Giuseppe Santoleri e al figlio Simone, con cui non andava d’accordo. Inizialmente si pensa ad un allontanamento spontaneo. Il suo corpo viene poi trovato senza vita il 10 novembre nelle campagne di Tolentino, in provincia di Macerata.



Secondo la Procura, la donna sarebbe morta in casa Santoleri per mano di uno dei due uomini o di entrambi. Il suo corpo sarebbe stato poi avvolto nel cellophane e trasportato nelle campagne. Per gli inquirenti alla base del delitto ci sarebbero vecchi rancori e motivi economici. Il 6 marzo, i carabinieri arrestano Giuseppe e Simone Santoleri, già indagati per il delitto. L'accusa è di concorso in omicidio e occultamento di cadavere.