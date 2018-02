Il caso Marco Vannini raccontato in un minuto

La quinta puntata di "Quarto Grado Files", la video rubrica legata al programma televisivo condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero che ripercorre i più importanti fatti di cronaca, è dedicata a Marco Vannini. Il giovane 20enne muore a Ladispoli in circostanze sospette mentre si trova a casa dei suoceri. È il 17 maggio 2015 e nella villetta sono presenti Martina Ciontoli, la fidanzata di Marco, i genitori di lei (Antonio e Maria) e il fratello Federico con la ragazza Viola Giorgini.



Poco dopo le 23, i vicini sentono uno sparo. La famiglia decide di chiamare l’ambulanza ma poi cambia idea, per richiamarla solo dopo la mezzanotte. In ospedale Antonio confessa di aver sparato un colpo (pensando che la pistola fosse scarica, dichiarerà successivamente) ma è troppo tardi. Marco non ce l’ha fatta. La famiglia Ciontoli è rinviata a giudizio con dolo eventuale, Viola per omissione di soccorso. Ancora non è ben chiaro cosa sia successo realmente quella notte.