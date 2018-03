Il caso Alessandro Neri raccontato in un minuto

"Quarto Grado Files", la rubrica video che ripercorre in pochi attimi i più importanti fatti di cronaca, ha riassunto il caso Alessandro Neri. Il 5 marzo, il 29enne, che viveva a Spoltore (Pescara) con la famiglia, è uscito di casa dicendo che sarebbe tornato per cena. Da quel momento, però, non è mai rientrato. Tre giorni dopo viene trovato senza vita tra gli arbusti di un canale in una zona periferica di Pescara. Dall’autopsia è emerso che il ragazzo è stato ucciso con due colpi di pistola: il primo al petto e il secondo alla testa.



Al momento, nessun nome è stato iscritto nel registro degli indagati. Gli inquirenti seguono diverse piste e, in particolare, indagano su una possibile faida familiare. Ma il caso rimane ancora aperto.