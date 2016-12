Spunta la ricostruzione grafica sulla morte di Domenico Maurantonio, il 19enne di Padova precipitato dal quinto piano dell'hotel a Milano dove si trovava in gita di classe circa un anno fa. Secondo le nuove indagini dei periti nominati dalla famiglia è stato possibile ricostruire la tragica sequenza attimo per attimo, fotogramma dopo fotogramma.

Le tre novità consegnate dallo staff dell'avvocato della famiglia Maurantonio, Eraldo Stefani, alla procura sono sconvolgenti: il ragazzo è stato tenuto a testa in giù per le gambe dalla finestra del quinto piano. Sospeso, rovesciato, in posizione verticale, come confermerebbe l'impronta della sua mano sul muro esterno a 15 metri nel vuoto. Poi la caduta non radente al muro. Quasi sotto l'effetto di una spinta. Quindi, l'impatto al suolo. Pochi attimi per morire. Infine, lo spostamento del corpo. Su cui ci sono segni di scalini che però si trovavano a una certa distanza rispetto al luogo del ritrovamento.



Gli esperti nominati dalla famiglia Maurantonio dunque ipotizzano un depistaggio. Su questi misteri il padre di Domenico chiede verità. Soprattutto alla luce della ricostruzione grafica su quella terribile caduta e dice: "L'unico indagato è sempre stato solo mio figlio, ora bisogna capire chi, quella sera, era insieme a lui".