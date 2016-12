Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, l'Italia si mobilita

Flash mob e concerti, convegni, mostre e molto altro ancora: sono tantissimi gli appuntamenti in calendario in tutta Italia per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne . Istituita dall'Onu nel 1999, la ricorrenza ha l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica su temi ancora attuali come violenza di genere e femminicidio, ricordando il giorno in cui - esattamente 55 anni fa - le tre sorelle Mirabal furono fatte massacrare e strangolare dal dittatore Trujillo, nella Repubblica Domenicana, per le loro idee rivoluzionarie. Il nostro Paese si è dotato di una legislazione avanzata, con norme sullo stalking e sul femminicidio . Eppure, circa s ette milioni di donne hano subito, nel corso della vita, violenze fisiche o psicologiche , mentre i centri antiviolenza denunciano una costante carenza di fondi. Ecco perché sul tema è importante non abbassare la guardia .

Roma - Dalla Capitale partirà a bordo di un treno delle Ferrovie dello Stato Alex Britti, testimonial della campagna di beneficenza di We World "La voce delle donne". Un viaggio in tre tappe - Roma Termini, Firenze Santa Maria Novella e Milano Centrale - ognuna delle quali ospiterà un mini concerto del cantautore romano, che presenterà il suo nuovo singolo, "Perchè?". A Montecitorio, come aveva promesso la presidente Laura Boldrini, un convegno su imprenditoria e lavoro femminile dedicato alla memoria di Valeria Solesin, la giovane ricercatrice italiana uccisa nell'attentato al Bataclan di Parigi. Fra gli ospiti, oltre alla Boldrini, la vicepresidente del Senato Valeria Fedeli, il ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi e il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi. All'Auditorium Conciliazione si terrà invece l'evento di Telefono Rosa, "Le donne, un filo che unisce mondi e culture diverse", con Lucia Borsellino, la scrittrice italo-siriana Asmae Dachan e Ozlem Tanrikulu, componente della commissione degli Affari esteri del Congresso nazionale del Kurdistan e presidente di Uiki Onlus (Ufficio di informazione sul Kurdistan in Italia). Al Teatro Sistina il 25 e il 26 novembre Marco Liorni presenterà "X=Y", spettacolo dedicato ai giovani contro le discriminazioni di genere.



Milano - L'educazione e la prevenzione contro discriminazioni e abusi saranno al centro dell'incontro dedicato alle scuole presso la Casa dei Diritti di via De Amicis, nell'ambito della campagna di sensibilizzazione #metticilcuore, organizzato da Soccorso Rosa Onlus. Insieme agli studenti sarà presente l'assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino. Un flashmob con letture a tema andrà invece in scena alla facoltà di Scienze politiche della Statale, con la partecipazione, fra gli altri, delle associazioni Emergency, Terre des Hommes e Libera. S'ispira poi a un verso di una celebre canzone partigiana il concerto "Scarpe rosse eppur bisogna andar" (le scarpe rosse sono l'accessorio simbolo di moltissime campagne contro la violenza sulle donne): al Legend club in via Fermi suoneranno due band metal tutte al femminile, Pussy/DC e Rouge Noir. Domenica gli sportivi - uomini e donne - possono unirsi a Women in Run, gara podistica non competitiva con partenza da piazza San Babila.



Napoli - Fra i tantissimi appuntamenti in agenda nel capoluogo partenopeo, al Palazzo delle Arti la mostra fotografica di Tiziana Mastropasqua: una galleria di ritratti femminili dal titolo "Putesse essere allera", "potrei essere allegra", ripresa da una canzone di Pino Daniele. Da Capodichino ai Colli Aminei viaggerà poi il bus del progetto "Fermata Donna": sette fermate, per l'appunto, dedicate alle storie delle vittime di violenza. Al Teatro della Legalità di Casal di Principe, bene confiscato alla camorra, sarà invece ospite la cantante Fiordaliso.



Firenze - In centro città e a Scandicci flash mob in tram con letture e performance teatrali, sul lungarno Corsini invece l'installazione "A work of the HeArt", albero di Natale "fotografico" firmato dall'artista Maurizio Picci. Ancora, al teatro di Rifredi sarà proiettato, in anteprima nazionale, il film Libera Me di Sara Iles, presentato all'ultimo Festival di Cannes, pellicola indipendente che è arrivata anche al Los Angeles Cine Fest conquistando il pubblico statunitense.



Altri eventi - Fra le migliaia di appuntamenti programmati per la ricorrenza, alla libreria Laterza di Bari la presentazione del volume di Francesco Minervini Non la picchiare così. Sola contro la mafia. A Torino la "Marcia dei grembiuli" insieme all'assessore regionale alle Pari opportunità Monica Cerutti. Cittadini in marcia anche a Verona, dove la manifestazione si concluderà in piazza Brà con la lettura delle vittime di femminicidio di quest'anno. Domenica 29, invece, Alba Parietti sarà al Teatro Ducale di Genova per la prima di Donne di frontiera, spettacolo di teatro canzone dedicato alle storie vere di tre genovesi coraggiose.