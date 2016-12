Giorgia Libero e la sua lotta contro il cancro condivisa sui social: "Ho una voglia di vivere ancora più intensa"

"I capelli me li avrai anche portati via, ma il mio sorriso, il mio buon umore, la mia anima... quelli MAI !" - urla Giorgia in una foto pubblicata sul social network, dove si fa coraggio: "Voglio credere in me e fidarmi ancora. Voglio dimostrare a me stessa che sono fatta per questo mondo e ci devo riuscire. Pensare di essere sempre all'altezza della situazione, non è presunzione. A parer mio è l'unico modo per farcela davvero".

Giorgia dimostra il suo carattere da vera combattente: "Non sono nata perché tu a 23 anni mi portassi via. C'è il mondo là fuori, una vita che mi aspetta, tante persone che mi vogliono bene". E continua: "Sono esausta, mi hai distrutta, ma non voglio mollare. Non voglio". Giorgia spiega che non vuole "passare per l'eroe o peggio l'ingenua di turno. Vivo del sostegno e dell'amore di chi mi circonda e finché qualcuno lì in alto me ne darà le forze, ogni mio respiro sarà lotta per sconfiggerti e per riprendermi tutto ciò che mi spetta e che mi hai tolto. Ti odio con tutta me stessa".