Giallo di Sondrio: "Ho visto Svetlana il 31 mattina, era normale"

"L’ho vista il 31 ottobre, ha portato delle cose da lavare come faceva spesso. Era normale". In esclusiva a Pomeriggio Cinque l’ultima persona ad aver visto Svetlana, la donna moldava sparita a Cosio Valtellino il giorno in cui il marito, Nicola Pontiggia, è stato trovato morto schiacciato da un tir nella ditta dove lavorava da 27 anni. A parlare è la signora Loretta, la titolare della lavanderia dove la 44enne è stata vista due giorni prima di sparire nel nulla. "La vedevo in queste occasioni, essendo una mia cliente, e a volte in giro assieme al marito. Erano una bella coppia", spiega ancora la donna. Un ricordo sfocato nel quale mancano però dettagli importanti: "Non ricordo come era vestita, forse di nero ma non ne sono sicura"