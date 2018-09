Frosinone, si ferma a fare benzina e dimentica la moglie all'Autogrill

Si sono fermati per fare benzina, la moglie è andata in bagno e il marito è ripartito, solo, dimenticando la donna all’ Autogrill . È quanto accaduto sulla Roma-L’Aquila a una coppia di ottantenni di Isola del Liri (Frosinone) . L'uomo si è accorto soltanto dopo la chiamata della moglie. "Ma dove sei?", gli ha chiesto infuriata. E lui a quel punto è tornato indietro a prenderla. Lo riporta Il Messaggero.

La coppia stava andando a trovare dei parenti. Lungo il tragitto, si sono fermati in un autogrill della Roma-L’Aquila per fare rifornimento. La donna ne ha approfittato per andare al bagno, ma quando è tornata indietro il marito non c’era più. Incredula, ha subito chiamato il coniuge che, fino a quel momento, non si era accorto di nulla. L’uomo, dunque, è uscito dall’autostrada ed è tornato a prenderla.