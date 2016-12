Udine, appuntamento finito male: litiga con ragazzo e cerca di evirarlo

12:20 - Ha litigato con il ragazzo che da qualche tempo stava frequentando e, cieca di rabbia, ha tentato di evirarlo. E' accaduto a Udine, nel pomeriggio di domenica. Lei, una 25enne di origine brasiliana, dopo essere stata interrogata, è stata ricoverata in psichiatria. Lui, un 31enne, è stato operato e, nonostante la prognosi resti riservata, non sarebbe in pericolo di vita.

I due giovani si erano conosciuti qualche tempo fa in discoteca. Dopo essersi rivisti alcune volte a ballare, avevano deciso di incontrarsi nell'appartamento che la ragazza condivide con altri quattro coinquilini.



L'appuntamento, la lite e il tentativo di evirazione - L'appuntamento era stato fissato per il pomeriggio di domenica. I due avevano cominciato a scambiarsi alcune effusioni, quando è esploso il litigio in un crescendo di toni. Quando il giovane ha fatto per andarsene, la 25enne ha afferrato un coltello, secondo quanto riportato dal quotidiano "Il Piccolo", e lo ha affondato nei genitali del ragazzo fino quasi a evirarlo completamente.



Le urla hanno richiamato una delle inquiline presenti in casa che si è trovata di fronte a un lago di sangue: nel frattempo il ragazzo è fuggito e, salito in macchina, è corso al pronto soccorso cittadino, dove è stato operato.