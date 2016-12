9 luglio 2016 09:01 Scomparso da Aviano un militare americano della Air Force Il sergente Halex Hale è sparito dal 2 luglio: i genitori preoccupati. Si teme sia finito nel fiume

E' scomparso da quasi una settimana un militare Usa di stanza in Italia. L'aeronautica americana ha lanciato un avviso di ricerca lo scorso 2 luglio per la sparizione dalla base di Aviano del sergente Halex Hale, 24 anni, di Middletown (Indiana), in Italia dal 2015. Il militare è stato visto l'ultima volta mentre si recava ad una cena a casa di un amico a Sacile. Anche il padre dell'uomo è giunto in Italia per le ricerche.

Sua madre, Amy Hale, ha dichiarato a un giornale locale Usa che il ragazzo se ne era andato dopo la cena a piedi per andare a trovare un altro amico nelle vicinanze. Ma non era mai arrivato e la famiglia è "disperata". Secondo i carabinieri che indagano, il sergente Hale avrebbe avuto un diverbio e si è allontanato da solo dalla compagnia di amici con cui doveva passare la serata.



Il timore è che possa essere finito nelle acque del fiume Livenza. Almeno 140 persone, con unità cinofile, si sono mobilitate per le ricerche.